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24 октября Четверг

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МЧС предупреждает жителей Башкирии о проверке сирен

ОБЩЕСТВО
Фото: mari112.ru

МЧС предупреждает жителей Башкирии о проверке сирен Фото: mari112.ru

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 24 октября будет проводиться плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны — ревунов. С 10.00 до 12.00 часов на территории республики будут звучать сирены.

Электросирены будут кратковременными, длительностью до трех минут.

«Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях — это необходимая мера безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов», — пояснили в ведомстве.

«Внимание всем» — это предупредительный сигнал, который подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Теги: сирены, МЧС по РБ
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