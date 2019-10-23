Фото: Instagram schoma_055 В Уфе на реке Белой рыбак поймал судака весом 12 кг Фото: Instagram schoma_055

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эмоционально отреагировал уфимец и его друзья на рыбу, которую они поймали в реке Белой на территории столицы Башкирии. Горожанин Шамиль вместе с другими заядлыми рыбаками отправились на «охоту» и были сильно удивлены тому, какого гиганта достали из водоема — судак весил 12 кг.

Шамиль не упустил возможность сфотографироваться с добычей и снять видеоролик. Однако после этого рыбак отпустил рыбу обратно в реку.

В комментариях к своему посту Шамиль получил много откликов и поздравления от заядлых рыбаков.