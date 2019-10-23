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Юный герой из Башкирии, спасший всю семью, получит награду в Москве

ОБЩЕСТВО
Фото: Личный архив

Юный герой из Башкирии, спасший всю семью, получит награду в Москве Фото: Личный архив

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

17-летний Александр Маскалев из Архангельского района Башкирии стал участником федерального проекта «Дети — герои», который инициировали Росгвардия и Совет Федерации. Подросток весной этого года спас свою семью из пожара.

В тот злополучный день мама Алена укладывала младших детей спать, а Саша топил баню. После парень вышел во двор и заметил, что веранда задымила.

Школьник признался, что сразу же бросился в огонь, ни секунды не подумав. Саша предупредил маму о быстро распространяющемся огне, схватил четырехлетнюю Карину и грудничка Диму и устремился на улицу. Но языки пламени уже отрезали путь к веранде. Тогда юный герой выбил окна и, оставив младшеньких на улице, вернулся за мамой, несмотря на то, что у подростка было повреждено лицо, кисти рук и поясница.

«Я сказала ему тогда: «Если бы не ты, нас троих уже не было бы», — вспоминает мама Алена.

Находясь в горящем здании, Саша получил ожоги II степени — в общей сложности у юного героя было поражено 25% тела. Впереди его ждала долгая и тяжелая реабилитация, страшные боли, сообщили в пресс-службе Росгвардии Башкирии.

После награды, которую Саша Маскалев получит в Москве, над ним и его семьей обещает взять шефство региональное управление Росгвардии.

Теги: юный герой, Александр Маскалев
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