Фото: Соцсети Лайфстайл центра «Башкирия» В Уфе жители пенсионного возраста могут продать товары ручной работы на новой площадке Фото: Соцсети Лайфстайл центра «Башкирия»

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе жители пенсионного возраста могут представить «hande-made» товары на ярмарке нового формата и продать их.

Товары, сделанные своими руками, жители пожилого возраста могут презентовать для продажи на «Нэнэйка-маркет». Новый формат ярмарки запускает Лайфстайл центр «Башкирия». Мероприятие организовано в рамках праздника «Семейный выходной: Время счастливых дней». На ярмарке будут представлены такие товары ручной работы, как аксессуары, одежда, предметы интерьера, подарки и сувениры.

Для участия необходима предварительная заявка. Ярмарка состоится 26 октября, с 12 до 16 часов, около входа «Место событий». Лица пенсионного возраста могут принять участие в ярмарке бесплатно.