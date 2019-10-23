Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: Мы продолжим программу поощрения медиков за онконастороженность Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня выездное заседание «Здравчаса» в санатории «Юматово» началось с церемонии вручения медикам сертификатов программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также за выявление онкозаболеваний на ранней стадии.

Врач-терапевт Мраковской ЦРБ Альфия Алимгулова, участковый терапевт Аскинской ЦРБ Гульназ Габбасова, педиатр Белебеевской ЦРБ Олег Гарейшин из рук главы Башкортостана получили денежные сертификаты на сумму в один миллион рублей. Несколько фельдшеров, которые стали участниками программы «Земский фельдшер», стали обладателями сертификатов на 500 тысяч рублей.

Ряд медицинских работников сегодня поощрены премией в размере 5 тысяч рублей за выявление онкозаболеваний на ранней стадии.

Радий Хабиров отметил, что финансирование этой программы обязательно будет продолжено и в следующем году.

«Уже не раз мне коллеги из федеральных органов власти с уважением и интересом говорят об этой программе. Она выполняет очень важную функцию — спасти человеческую жизнь. Плюс она еще очень прагматична. Лучше мы на ранней стадии выплатим 5 тысяч рублей врачам, чем потом будем тратить миллионы рублей на тяжелое лечение онкобольных», — сказал глава региона.

Радий Хабиров также рассказал, что регионы сейчас ждут ряд решений федерального правительства по поддержке первичного медицинского звена после поручения президента страны Владимира Путина.

По словам и.о. министра здравоохранения Башкортостана Максима Забелина, есть уже распоряжение, подписанное премьер-министром правительства России. А в федеральном бюджете на будущий год закладывается 50 млрд рублей на повышение зарплаты медиков первичного звена.