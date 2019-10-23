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23 октября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радия Хабирова возмутила ситуация с очередями в больницах Салавата

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радия Хабирова возмутила ситуация с очередями в больницах Салавата Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил и.о. министра здравоохранения Максиму Забелину разобраться с проблемой очередей к психиатру и наркологу в Салавате и наказать виновных за это.

Поводом для такого поручения послужили многочисленные обращения жителей города на то, что они вынуждены занимать очереди с пяти-шести утра к наркологу и психиатру.

Начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на выездном «Здравчасе» рассказала, что по информации Минздрава проблема с записью к психиатру и наркологу Салавата, а также большие очереди возникли из-за ряда причин. Среди них — разрозненные помещения, отсутствие современных форм записи, а также дефицит кадров.

Например, в наркологическом диспансере вместо 13 врачей работают всего шесть. Однако Радия Хабирова не устроил ответ ведомства и то, как эту проблему решают в Салавате.

«Разберитесь и мне доложите, сколько уже можно, город всегда фонит по теме здравоохранения. При необходимости примите кадровые решения. Больше терпеть это уже невозможно», — дал поручение Радий Хабиров главе Минздрава.
Позднее в посте, опубликованном на своей странице в социальных сетях, глава Башкортостана назвал это примером человеческой безалаберности.

«Причина вроде понятна — не хватает помещений и врачей, не предусмотрена электронная запись. А если копнуть глубже, психиатр и нарколог принимали всего по часу в день, находятся их кабинеты на разных концах Салавата. Не устаю повторять: никогда не потерплю халатного отношения, ни в чем! А с очередью в Салавате мы разберемся», — написал Радий Хабиров.

Теги: здравоохранение, Радий Хабиров
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