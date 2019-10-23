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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутаты Башкирии предлагают внести изменения в федеральный закон о бесплатной юрпомощи

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты Башкирии предлагают внести изменения в федеральный закон о бесплатной юрпомощи Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На заседании Госсобрания республики, которое пройдет в четверг, 24 октября, будет рассмотрена законодательная инициатива республиканского парламента, связанная с внесением в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

«Предлагается наделить регионы правом устанавливать своими законами дополнительные случаи оказания бесплатной юридической помощи, предоставляемой адвокатами, – пояснил спикер республиканского парламента Константин Толкачев. – Это позволит значительно расширить пределы оказываемой гражданам бесплатно юридической помощи, повысит ее востребованность на практике».

Депутаты намерены также рассмотреть вопрос о кандидатуре для назначения на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан, заслушать и обсудить информацию о деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Башкортостан за 2018–2019 годы, а также отчет о работе Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании за период 2016–2019 годов.

В ходе заседания будет рассмотрен проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», которым предполагается расширить перечень многодетных семей, имеющих право на единовременную денежную выплату в размере 600 тысяч рублей.

В повестке дня заседания также законопроекты «О внесении изменения в статью 121 Семейного кодекса Республики Башкортостан», О внесении изменений в статью 10.1 Закона Республики Башкортостан «О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан» и ряд других, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

Начало заседания в 9 часов.

Теги: бесплатная юридическая помощь
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