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Башкирия заняла третье место среди регионов по числу отечественных автомобилей

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Башкирия заняла третье место среди регионов по числу отечественных автомобилей Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия заняла третье место в Топ-10 российских регионов по числу автомобилей отечественных марок, сообщает аналитическое агентство «Автостат». На 1 июля в республике насчитывается 618,3 тыс. штук машин, выпущенных отечественным автопромом.

На первом месте в рейтинге — Краснодарский край (764,7 тыс. единиц), на втором месте — Подмосковье (651,1 тыс. единиц), на третьем — Башкортостан (618,3 тыс. единиц). Москва занимает четвертую позицию: в столице числится 590,9 тыс. легковых машин отечественных брендов.

На начало июля в России было зарегистрировано 16,6 млн легковых машин отечественных марок — это 37,6% от всего автопарка. Отмечается, что среди регионов, которые входят в Топ-10, наибольшая доля машин отечественных марок эксплуатируется в Дагестане (74,1%). Всего в нашей стране насчитывается 22 региона, где автомобилей отечественных марок больше, чем зарубежных.

Теги: отечественные автомобили, рейтинги
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