Фото: газета «Уралым» В Челябинске может появиться Дом башкир Фото: газета «Уралым»

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городе Челябинске, где проживает около 30 тысяч башкир, на базе впервые открывшегося здесь на днях национального кафе, может появиться Дом башкир. Об этом агентству «Башинформ» сообщила главный редактор челябинской газеты «Уралым» Нурия Иксанова.

Открытие кафе башкирской кухни превратилось в настоящий праздник. На торжество собрались жители со всего Челябинска, из районов области и соседнего Башкортостана. Кафе назвали «Бай кунак» – в честь деревни Кунакбаево Кунашакского района, откуда родом мама хозяйки кафе Риты Хусаиновой.

Представитель Башкортостана в Челябинской области Амур Хабибуллин назвал мероприятие значимым событием в истории башкир Южного Урала. Он выразил готовность оказывать поддержку всем начинаниям собственника, предложив реализовывать в кафе башкирские продукты, привлекать республиканских товаропроизводителей.

Гости мероприятия также выразили желание помочь в продвижении башкирского кафе. В частности, директор продюсерского центра Ильдар Хуснутдинов готов проводить здесь национальные дискотеки. В день открытия он со своей командой подготовил праздничный концерт.

Лауреат конкурса «Башкирская красавица» Румия Мингажова намерена проводить здесь мастер-классы по изготовлению нагрудников. Жительница села Казакбаево Кунашакского района Рамзия Ахметова планирует проводить в здании кафе встречи башкирских женщин.

Как рассказала Рита Хусаинова, сегодня в меню заведения значатся такие башкирские блюда, как бишбармак, юаса (пончики, обжаренные во фритюре), олеш (суп из отварного мяса и овощей), тукмас (суп с домашней лапшой). Со временем появятся деликатесы из конины, национальные напитки буза и кумыс, башкирский мед.

Участники мероприятия выразили общее мнение, что кафе претендует на звание «Дома башкир», где любой желающий сможет раскрыть свой творческий потенциал.