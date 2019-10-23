Фото: БашДТП, Instagram В Башкирии тракторист спас людей, на машину которых летело оторвавшееся от фуры колесо Фото: БашДТП, Instagram

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане на трассе М-5, недалеко от села Уразбахтино, машинист трактора МТЗ спас людям жизнь. Мужчина пошел на таран колеса, которое оторвалось от фуры и покатилось на встречную машину. О его геройском поступке сообщается в региональном дорожном паблике.

«Хотел бы выразить огромную благодарность машинисту трактора МТЗ, который спас нас от столкновения с колесом от фуры. Мы были на «Ниве». Он, увидев что колесо катится на нас, пошёл на таран и ковшом остановил это колесо», — говорится в сообщении.

Благодарный автор не написал ни точной даты случившегося, ни своего имени. Также нет и фотографий с места происшествия. Тем не менее, личность героя была установлена. Позже в том же паблике, по всей видимости, коллега тракториста написал, что герой – это машинист МТЗ Зульфат Гатауллин.

«Зульфат — работник федеральной дорожной службы. В его задачи входит круглогодичное содержание трассы М-5 Мирный — Дема», — пояснил он.