В Уфе на международном симпозиуме ученые обсуждали проблемы хранения древних манускриптов

Фото: Национальный архив РБ



Фото: Национальный архив РБ

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на рубеже тысячелетий ученые обсуждали проблемы хранения древних манускриптов. Как прошел международный форум, узнала газета «Советская Башкирия» в октябре 1999 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Вчера в Уфе открылся международный симпозиум «Уникальные рукописные книги из фондов национальных библиотек стран – членов ТЮРКСОЙ», — информировала газета 6 октября 1999 года, пояснив, что «ТЮРКСОЙ называется объединение министерств культуры нескольких тюркских государств, созданное в целях защиты, пропаганды и изучения культурных ценностей». На рубеже тысячелетий обсудить проблемы хранения древних манускриптов в столицу Башкортостана прибыли генеральный директор ТЮРКСОЙ Полад Бюль-Бюль оглы, замминистра культуры Турции Текин Айбаш, видные ученые-тюркологи и специалисты библиотечного дела.

«Впервые под эгидой ТЮРКСОЙ сделана попытка объединить людей, занимающихся сохранением, изучением и популяризацией памятников тюркской письменности, — рассказал изданию гендиректор ТЮРКСОЙ Полад Бюль-Бюль оглы. — Всем известно: за самую маленькую зарплату библиотекари делают самое большое дело – сохраняют культуру народа. Здесь важна прежде всего сама постановка проблемы: люди должны знать свои исторические корни и беречь то, что у них еще осталось», — сказал он.

По словам руководителя ТЮРКСОЙ, Уфу избрали местом проведения такой встречи потому, что «Башкортостан всегда был одним из самых активных членов организации». «Вот уже несколько лет мы тесно сотрудничаем с вашим Министерством культуры, провели в Уфе несколько фестивалей тюркоязычных театров «Туганлык», — поделился Полад Бюль-Бюль оглы. Проведение в Уфе симпозиума ТЮРКСОЙ оценивалось как «важный шаг в осознании тюркскими народами своих исторических корней, роли книги в сохранении и развитии культуры этносов».

Участники форума особо подчеркивали «четкую организацию симпозиума в Башкортостане, высокий уровень работы учреждений культуры». Как пишет издание, высоко оценил значение и уровень организации симпозиума ТЮРКСОЙ в Уфе и замминистра культуры Турции Текин Айбаш. «В Министерстве культуры РБ состоялась церемония подписания Протокола о сотрудничестве в области культуры между министерствами культуры Республики Башкортостан и Турецкой Республики», — добавили в издании.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Справка. Организация по совместному развитию тюркской культуры и искусства — ТЮРКСОЙ создана 12 июля 1993 года в Алма-Ате. Штаб-квартира находится в турецкой Анкаре. В 1994 году гендиректором ТЮРКСОЙ был избран известный советский певец и актер, тогда – министр культуры Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглы. В ноябре 2015 года Башкирия «в условиях сложившейся внешнеполитической ситуации» приостановила взаимодействие с ТЮРКСОЙ. Телеграмму о прекращении контактов с организацией министр культуры РФ направил главам республик Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Тува и Хакасия.