Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.76 ↓

EUR 71.16 ↓

22 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на международном симпозиуме ученые обсуждали проблемы хранения древних манускриптов

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на рубеже тысячелетий ученые обсуждали проблемы хранения древних манускриптов. Как прошел международный форум, узнала газета «Советская Башкирия» в октябре 1999 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Вчера в Уфе открылся международный симпозиум «Уникальные рукописные книги из фондов национальных библиотек стран – членов ТЮРКСОЙ», — информировала газета 6 октября 1999 года, пояснив, что «ТЮРКСОЙ называется объединение министерств культуры нескольких тюркских государств, созданное в целях защиты, пропаганды и изучения культурных ценностей». На рубеже тысячелетий обсудить проблемы хранения древних манускриптов в столицу Башкортостана прибыли генеральный директор ТЮРКСОЙ Полад Бюль-Бюль оглы, замминистра культуры Турции Текин Айбаш, видные ученые-тюркологи и специалисты библиотечного дела.

«Впервые под эгидой ТЮРКСОЙ сделана попытка объединить людей, занимающихся сохранением, изучением и популяризацией памятников тюркской письменности, — рассказал изданию гендиректор ТЮРКСОЙ Полад Бюль-Бюль оглы. — Всем известно: за самую маленькую зарплату библиотекари делают самое большое дело – сохраняют культуру народа. Здесь важна прежде всего сама постановка проблемы: люди должны знать свои исторические корни и беречь то, что у них еще осталось», — сказал он.

По словам руководителя ТЮРКСОЙ, Уфу избрали местом проведения такой встречи потому, что «Башкортостан всегда был одним из самых активных членов организации». «Вот уже несколько лет мы тесно сотрудничаем с вашим Министерством культуры, провели в Уфе несколько фестивалей тюркоязычных театров «Туганлык», — поделился Полад Бюль-Бюль оглы. Проведение в Уфе симпозиума ТЮРКСОЙ оценивалось как «важный шаг в осознании тюркскими народами своих исторических корней, роли книги в сохранении и развитии культуры этносов».

Участники форума особо подчеркивали «четкую организацию симпозиума в Башкортостане, высокий уровень работы учреждений культуры». Как пишет издание, высоко оценил значение и уровень организации симпозиума ТЮРКСОЙ в Уфе и замминистра культуры Турции Текин Айбаш. «В Министерстве культуры РБ состоялась церемония подписания Протокола о сотрудничестве в области культуры между министерствами культуры Республики Башкортостан и Турецкой Республики», — добавили в издании.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Справка. Организация по совместному развитию тюркской культуры и искусства — ТЮРКСОЙ создана 12 июля 1993 года в Алма-Ате. Штаб-квартира находится в турецкой Анкаре. В 1994 году гендиректором ТЮРКСОЙ был избран известный советский певец и актер, тогда – министр культуры Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглы. В ноябре 2015 года Башкирия «в условиях сложившейся внешнеполитической ситуации» приостановила взаимодействие с ТЮРКСОЙ. Телеграмму о прекращении контактов с организацией министр культуры РФ направил главам республик Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Тува и Хакасия.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, ТЮРКСОЙ, культура
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии мужчина изнасиловал в подъезде 13-летнюю девочку
В Нефтекамске 21 октября произошло преступление против половой неприкосновенности. В подъезде жилого дома на 13-летнюю девочку напал мужчина. Он надруга
Как написать обращение Радию Хабирову
В социальных сетях появилось большое количество фальшивых аккаунтов главы республики Радия Хабирова, где от имени руководителя региона собираются жалобы
В Башкирии выросли оборот розничной торговли и общепит
Оборот розницы в Башкирии за год вырос на 6%, общепита — на 2,6%, следует из данных территориального органа Федеральной службы государственной статистик
Верховный суд РФ вынес приговор 12 членам уфимской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
12 членов уфимской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* услышали окончательный приговор Верховного суда РФ. 29-летние Батыр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть