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22 октября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия стала региональным оператором фонда «Сколково»

ПОЛИТИКА

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республика Башкортостан официально стала региональным оператором фонда «Сколково». Глава региона Радий Хабиров подписал соответствующее соглашение 22 октября на московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации-2019».

«Это не просто дежурное подписание очередного документа. Мы, по сути, становимся мостиком между инновациями и их внедрением в жизнь. Теперь башкирские резиденты «Сколково» смогут оформлять все положенные им преференции у нас в республике», — объяснил Радий Хабиров.

В частности, резиденты «Сколково» получат гранты [от 5 до 300 млн рублей], которые помогают довести продукт от идеи до реального воплощения. Также для них действуют налоговые послабления и льготы.

Для того чтобы стать резидентом, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте фонда «Сколково» и подать электронную заявку.

«Пока в фонде зарегистрированы 14 резидентов из Башкортостана, но ограничений нет, есть определенные требования», — отметил руководитель региона.

«Рассчитываем, что сможем оказывать компаниям в Башкортостане весь спектр услуг, которыми пользуются наши резиденты здесь и в тех регионах, где у нас уже есть региональные операторы, – сказал председатель фонда Аркадий Дворкович. – Для нас главное – приносить пользу всей стране. Уверен, что мы сможем добиться намеченных результатов, потому что ваша республика сильная, а люди умеют и любят работать».

Подробности в центрах «Мой бизнес» по адресу: Уфа, ул. Мира, 14 и ул. Заки Валиди, 2, (Конгресс-холл «Торатау», цокольный этаж). Телефоны для связи: +7(347) 224-99-99, 216-40-80. В будни с 10.00 до 19.00 (перерыв 13.00 — 14.00). Подписанный договор Хабировым и Дворковичем начнет действовать с 1 января 2020 года.

Теги: Сколково, Башкирия, Радий Хабиров
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