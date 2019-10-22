Стали известны города Башкирии с высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией
УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Минздраве республики назвали города с самыми высокими показателями заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Жители «очагов» заболевания смогут пройти анонимное обследование.
Больше всего ВИЧ-инфекция наблюдается у жителей Учалов, Белорецка, Октябрьского и Туймазов. В этих городах в рамках всероссийской акции пройдет автопробег #СТОПВИЧСПИД. Акция поможет объединить усилия органов госвласти и общественных организаций, просветить школьников, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения заболевания. Также автопробег призван содействовать развитию деятельности добровольцев. В рамках акции раздадут информационные материалы о ВИЧ-инфекции, пройдет анонимное экспресс-тестирование, будет показан спектакль «Врата». Результаты можно будет узнать в течение десяти минут.