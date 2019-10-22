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Женщинам на селе сократят рабочую неделю

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Женщинам на селе сократят рабочую неделю Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сельским женщинам одобрили введение 36-часовой рабочей недели. Нововведение приняла Госдума на втором чтении поправок в Трудовой кодекс РФ.

Отмечается, что заработная плата при этом будет не меньше, чем при 40-часовой рабочей неделе. Также законопроект гарантирует повышенную зарплату для женщин в тех местах, где трафик поделен на время, то есть посменный рабочий трафик. После чтений в проект внесли еще дополнительную часть — размер повышения зарплаты не может быть снижен после вступления закона в силу.

Напомним, что сейчас право на сокращенный рабочий день для сельских женщин не закреплено федеральным законом.

Теги: рабочая неделя, законопроект
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