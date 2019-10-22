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В Башкирии мать-одиночка с семью детьми ютится в комнате общежития

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии мать-одиночка с семью детьми ютится в комнате общежития Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Мелеузе мать, воспитывающая одна семерых детей, вынуждена снимать комнату в общежитии. По данным ГТРК «Башкортостан», летом этого года у семьи сгорел дом в селе Троицкое вместе со всеми вещами и документами. От государства семья получила денежную компенсацию, но на новое жильё средств не хватило. Женщина встала в очередь на получение жилья, однако в районной администрации объяснили, что процесс может затянуться на долгие годы. Прошло уже четыре месяца.

Мать с детьми ютится на 16 квадратных метрах: крохотная кухня, в двух небольших помещениях едва хватает спальных мест. Дети спят на двухъярусных кроватях. Коридор общежития обшарпанный, с грязным диваном в фойе, с исписанными стенами и почти без освещения.

Телеканал связался с представителем муниципалитета, который обещал предоставить семье временное жилье из маневренного фонда, с достойными условиям для проживания.

«Там будет нормальная площадь. У нас есть общежитие, где тепло, хорошо: вода, туалет — всё это есть. Мы сейчас его готовим: сколько нужно, столько и дадим комнат. Решим вопрос в течение двух недель», — сообщил заместитель главы администрации Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Игорь Федоров.

Отмечается, что ещё в 2017 году многодетная мать встала в очередь на жилье по республиканской программе поддержки многодетных семей, но и тут ей сказали, что нужно ждать около семи лет.

Теги: семья, дети
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