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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Валерий Фадеев стал новым председателем Совета по правам человека при президенте

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Валерий Фадеев стал новым председателем Совета по правам человека при президенте Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев назначен советником главы государства и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 21 октября на сайте СПЧ.

Другим указом Михаил Федотов освобожден от должности главы СПЧ в связи с достижением им возраста 70 лет. Он занимал этот пост с 2010 года.

По данным «Известий», должность секретаря Общественной палаты Валерий Фадеев занимал с 2017 года. С 2006 по 2017 год он был генеральным директором ЗАО «Медиахолдинг Эксперт», а до этого почти 20 лет (с 1998 по 2017 год) был главным редактором журнала «Эксперт». В 1998 году Фадеев работал первым заместителем главного редактора газеты «Известия».

Перед этим он был экспертом и научным редактором в журнале «Коммерсантъ-Weekly» (с 1992 по 1995 год), а с 1993 по 1995 год — заместителем директора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Родился Валерий Фадеев 10 октября 1960 года в Ташкенте, окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ).

Теги: СПЧ, указ Президента РФ
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