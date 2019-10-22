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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В мэрии Уфы рассказали о подготовке города к Новому году

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В мэрии Уфы рассказали о подготовке города к Новому году Фото: Ксения Калинина

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе к Новому году планируется установить 20 елок. Среди них, две столичные – на площадях имени Ленина и Салавата Юлаева, и 18 – в районах. 22 октября на оперативном совещании в мэрии сообщили, что по ним определена концепция иллюминации и вид елей – на площади имени Ленина – живая, на площади Салавата Юлаева – искусственная.

Также прорабатывается дизайн-проект оформления ледовых городков.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин отметил, что время летит быстро и надо ускориться с подготовкой.

Замглавы уфимской администрации Алина Сулейманова рассказала о проведении в преддверии Нового года конкурса среди предприятий и учреждений города «Уфа праздничная». По ее словам, сейчас от организаций принимаются заявки на участие. 30 декабря будут подведены итоги: за первое место победителю вручат 150 тысяч рублей и памятную статуэтку, за второе – 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.

Теги: Новый год, праздники, благоустройство
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