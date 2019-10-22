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В мэрии Сибая прокомментировали превышение ПДК формальдегида в воздухе

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В мэрии Сибая прокомментировали превышение ПДК формальдегида в воздухе, которое было зафиксировано мобильными лабораториями Роспотребнадзора вечером 21 октября.

«Ситуацию, связанную с превышением ПДК формальдегида в нескольких точках при проведении замеров, инициированных Роспотребнадзором, о котором вчера вечером писали в своей группе активисты общественного движения «Сибай, дыши!», администрация Сибая взяла на свой контроль. Сегодня ночью, с 1 до 4 часов, по инициативе администрации были проведены повторные замеры в этих же точках лабораториями Сибайского филиала УГОК, Роспотребнадзора совместно с представителями Управления гражданской защиты Сибая, активисткой движения «Сибай, дыши!» Вероникой Кадыровой. Замеры на формальдегид проводил Роспотребнадзор Уфы с использованием тех же приборов. Превышение ПДК формальдегида зафиксировано не было. По данному вопросу ждем разъяснений от представителей Роспотребнадзора», — сообщается на официальной странице администрации Сибая «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что превышения концентрации были зафиксированы в трех точках, где ранее жители почувствовали запах химии. На улице Коннопарковой датчики показали превышение ПДК по формальдегиду в 5,6 раза, на улице 8 марта — в 18,6 раза, на улице Баймакской — в 1,8 раза. Также на улице Баймакской зарегистрировано превышение 1 ПДК аммиака. Улицы примыкают к карьеру, где расположены тлеющие шахты.

Формальдегид — органическое соединение, бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных растворителях, альдегид метанола и муравьиной кислоты. Ирритант, контаминант, канцероген, токсичен.

Напомним, в ноябре 2018 года в Сибае осложнилась экологическая обстановка: в карьере начала тлеть руда, а в атмосферу стал выделятся сернистый газ. Были предприняты беспрецедентные меры по ликвидации последствий: шахты постепенно заполняли водой, заливали глиняной смесью борта карьера. Были установлены камеры видеонаблюдения. Сибайские дети съездили на отдых в Крым, а в Сибай в длительную командировку отправили уфимских врачей для обследования местных жителей.

Теги: экология
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