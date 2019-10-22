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Начальник ГИБДД Башкирии обнародовал старое водительское удостоверение Мустая Карима

ОБЩЕСТВО
Фото: Динар Гильмутдинов, Fb

Начальник ГИБДД Башкирии обнародовал старое водительское удостоверение Мустая Карима Фото: Динар Гильмутдинов, Fb

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии начальник региональной Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов поделился в соцсетях фотографией старого водительского удостоверения народного поэта республики Мустая Карима. Он передал документ в ГИБДД в 2001 году, заменив на новый.

Главный госавтоинспектор сообщил, что Мустай Карим любил ездить за рулем, а также поделился небольшим рассказом писателя, который нашел в архивах ведомства.

«Приятный случай.

Был у меня такой случай лет 20 — 25 назад. Ехал в Салават. Пошел дождь. За поворотом на аэропорт остановил меня сержант ГАИ, показав свою всесильную палочку. Назвал свою фамилию, к сожалению, я ее не запомнил.

— Вы ехали слишком быстро, — сказал он.

Я, конечно, как любой шофер, «пойманный с поличным», готовился к отпору.

Он очень, очень спокойно начал объяснять:

— Видите же, дорога скользкая. Если так лихо будете ездить, вы можете лишить нас нашего любимого поэта.

Так и сказал «любимого».

— Честь имею! — приветствовал он меня на прощание. — Можете ехать.

Я поехал. После этого нет-нет да старался не подвергать за рулем опасности жизнь «нашего любимого поэта». Вот такой урок получил от человека с грозной палочкой. И надолго запомнил».

Мустай Карим, 20.08.2001 г.

Теги: Мустай Карим, ГИБДД РБ
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