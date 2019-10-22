Башкирия в федеральных СМИ: В Уфе рассказали о влиянии мата на ДНК; кто поднимет кино

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На выставке «Окна сатиры» в Москве зрители увидят уникальные экземпляры плакатов, в том числе созданных в Петрограде и Башкирии.

Масштабный межмузейный выставочный проект, посвященный 100-летию создания плакатов «Окна сатиры РОСТА», откроется 22 октября в Музее Победы, информировал ТАСС. На площади 400 кв. м разместится ретроспектива самых ярких образцов агитационного искусства, начиная от русского лубка и завершая плакатами времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении. В ТАСС отметили, что «зрители увидят уникальные экземпляры не только самих плакатов, созданных в Москве и Петрограде, Саратове и Башкирии, но и трафареты, на основе которых вручную создавались первые образцы «Окон сатиры РОСТА». Большинство экспонатов — это подлинники из фондов трех крупнейших музеев страны, а также Государственного архива РФ. Среди них — работы поэта Владимира Маяковского, ведущего автора и художника «Окон сатиры РОСТА», рассказали в агентстве.

Чтобы не спились. Глава Башкирии озаботился новогодними запоями россиян, сообщают «Новые Известия», и поручил правительству региона разработать план для того, чтобы жители не спились на каникулах. «Я готов пойти на то, что в эти 10 дней мы примем регулятивные меры в плане продажи алкоголя. Эта мера непопулярная, но опыт наших действий во время сабантуев, во время проведения ряда праздников показал, что это работает», — цитирует издание заявление Хабирова. Он отметил, что в новогодние каникулы необходимо проводить больше спортивных и культурных мероприятий, добавили в «НИ».

Для защиты обманутых дольщиков. В Башкортостане создали Фонд по урегулированию обязательств застройщиков перед дольщиками, сообщила «Стройгазета», уточнив, что соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров. Учредителем Фонда является Госкомитет РБ по строительству и архитектуре. «У нас очень сложное наследство – самое большое количество дольщиков в Приволжском федеральном округе. В масштабе России их также большое количество», — пояснил врио главы республики, говорится в материале.

Вернут ли наши фильмы былую славу? Ответ на этот вопрос искала «Российская газета». «Мелькнувшие было рапорты насчет увеличения доли российских фильмов в прокате продержались недолго: к осени стало ясно, что наши картины сделали в 2,9 раза меньше сборов, чем в 2018 году», — пишет газета, уточнив, что «их доля составила 3,2% (против 11,5%), и это рекордно низкий показатель за последние годы». Отмечается, что «падение профессионального уровня кино зафиксировано всеми. Люди, способные снимать кино, у нас есть — профессионально выстроенной системы больше нет», — продолжают в издании и сообщают, что теперь «в павильонах "Мосфильма", где снимали Ромм, Тарковский, Рязанов, Данелия, снимаются рекламные клипы и телешоу». Вместе с тем есть «огромные резервы у кино народов России: фильм Александра Галибина "Сестренка" — военная драма на башкирском языке, развернувшаяся в тыловом селе, — был продлен в прокате, потому что от недели к неделе наращивал число зрителей. Годом раньше успешно прошли комедия Айнура Аскарова "Из Уфы с любовью"», — напомнили в газете, подчеркнув, что все же не надо обольщаться: «у нас пока нет нормально функционирующей киноиндустрии. Ее еще предстоит поднять из руин».

О чем фильм «Сестренка» и кто в нем сыграл, подробно рассказала газета «Аргументы и факты». Фильм снят на основе военной повести «Радость нашего дома» знаменитого башкирского писателя Мустая Карима питерским актером и режиссером Александром Галибиным, сообщает издание. Картина была удостоена звания «Лучший фильм» на IV международном кинофестивале «Евразийский мост». 20 октября ее показали на канале «Россия 1». Премьера была приурочена к 100-летию со дня рождения Мустая Карима, пояснили в «АиФ».

Матерящимся детям посулили мутации ДНК. В одной из библиотек Уфы прошел этический час с девятиклассниками, на котором их предупредили, что использование нецензурных слов в речи может привести к преждевременному старению и деградации из-за влияния на гены. Об этом узнала «Лента.ру». «Библиотекарь Татьяна Выдрина, в частности, рассказала подросткам, что во времена царя Алексея Михайловича якобы казнили за нецензурную брань, поэтому «на улице мат было просто невозможно услышать». Кроме того, школьников заверили, что «сквернословие имеет «разрушительную силу» и влияет на ДНК, гены и хромосомы», пишет издание. «При брани гены корежатся и рвутся хромосомы, гены меняются местами. Запускается программа самоликвидации — человек быстро стареет, деградирует», — говорится в сообщении.

Вошли в Топ-10 самых криминальных регионов. Из регионов ПФО в число 10 самых криминальных регионов России попали Башкирия и Татария. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры РФ, сообщает ИА REGNUM. «По итогам августа в Башкирии было совершено 37 199 преступлений, республика занимает седьмое место в рейтинге. В Татарии зафиксировано 33 488 преступлений, регион занял десятую строку рейтинга», — говорится в сообщении агентства. Наименее криминальными регионами Поволжья стали Мордовия и Марий Эл — 5 508 и 5 109 преступлений соответственно. В целом по стране больше всего преступлений совершено в Москве — 93 882 и Московской области — 51 217 преступлений. А меньше всего — в Чукотском АО — 524 преступления, добавили в REGNUM.

Круговой против Фернандеса. Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 13-го тура РПЛ. Футболист заявил, что перед игрой в СМИ писали о его противостоянии с защитником армейцев и сборной России Марио Фернандесом. «Приятно с таким человеком сыграть. Вроде нормально получилось. Он ничего не создал, а я его обыграл и подал», — цитирует Кругового sport24.