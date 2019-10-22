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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Госсобрании Башкирии поддерживают ограничение продажи алкоголя в новогодние каникулы

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана планируют разработать меры по ограничению массового потребления алкоголя в период новогодних праздников. Проблему в понедельник на оперативном совещании в правительстве обозначил глава республики Радий Хабиров. Он заявил, что готов пойти на то, что в дни новогодних каникул в регионе могут принять регулятивные меры в плане продажи алкоголя. По мнению председателя Госсобрания Башкортостана Константина Толкачева, данная проблема поднята главой республики правильно и своевременно.

«К сожалению, в затяжные новогодние праздники регулярно отмечается рост числа нарушений общественного порядка, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, преступлений на почве потребления алкоголя. Не все умеют праздновать культурно. У определенной категории населения праздник ассоциируется с непременным потреблением алкоголя в обильном количестве, данная «традиция» формировалась не один год. В то же время в обществе в целом уже наметилась обратная тенденция – стремление к здоровому, безалкогольному образу жизни. Необходимо ее поддержать, расширить доступные возможности спортивного и культурно-массового досуга в новогодние праздники, охватить ими большую часть населения. С другой стороны, возможно внести изменения в республиканское законодательство для ограничения свободной продажи алкоголя в эти дни», — отметил спикер республиканского парламента.
Константин Толкачев сказал, что Государственное Собрание уже приступило к приему предложений по решению обозначенного вопроса. Внести их можно, в том числе, через электронную приемную на сайте парламента.
«Призываем к взаимодействию широкую общественность. Готовы выслушать любые конструктивные предложения по совершенствованию законодательства в связи с обозначенной темой», — отметил спикер.
Председатель парламента напомнил также, что за последнее время республиканским Госсобранием принят ряд законов, связанных с ограничением продажи алкоголя. Запрещена продажа алкоголя в дни проведения последнего звонка и сабантуев, в День молодежи, День знаний. Эти меры положительно восприняты населением республики, практика их применения показала значительное улучшение общественного порядка во время массовых мероприятий.

Теги: Госсобрание РБ
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