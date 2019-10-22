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В Башкирии растет заболевамость ОРВИ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии растет заболевамость ОРВИ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили о росте заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Грипп не регистрируется. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. ﻿

В республике проводится прививочная кампания против гриппа и на сегодняшний день прививки сделали 817 тысяч человек, из которых 178,9 тысячи – дети. В ведомстве отмечают, что имеющиеся вакцины обеспечивают защиту от наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса.

В эпидсезон в республике запланировано привить против гриппа 1,8 млн человек: 418 тысяч детей и 1,4 млн взрослых. Традиционно эпидемия гриппа наблюдается в январе-марте, медики рекомендуют привиться до конца декабря.

Теги: ОРВИ, грипп
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