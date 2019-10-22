Уфимский психолог стала финалистом конкурса «Святость материнства»

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Медицинский психолог женской консультации №1 ГКБ №13 Уфы Елена Шуткова стала финалистом конкурса «Святость материнства». Церемония награждения финалистов конкурса состоялась в Москве в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье семьи — здоровье нации».

Для участия в конкурсе было принято 353 заявки из 53 регионов страны, в финал вышли 42 специалиста.

Елена Шуткова получила награду в номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию среди учреждений 3-4 уровня оказания лечебно-профилактической помощи населению», отмечена дипломом финалиста и памятной медалью «Святость материнства».

В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что «благодаря работе таких специалистов, как Елена Шуткова, женщины принимают решение не прерывать беременность и сохраняют своих детей».

Конференция была организована Фондом Андрея Первозванного при поддержке Минздрава России, Общественной палаты РФ, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В рамках мероприятия участники обсудили возможности улучшения репродуктивного здоровья россиян и привития семейных ценностей, рассмотрели роль перинатальной психологии и консультаций для беременных в деле повышения рождаемости, затронули вопросы планирования семьи, повышения уровня жизни многодетных семей и взаимодействия специалистов в сфере помощи беременным женщинам.