Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.76 ↓

EUR 71.16 ↓

22 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимский психолог стала финалистом конкурса «Святость материнства»

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Медицинский психолог женской консультации №1 ГКБ №13 Уфы Елена Шуткова стала финалистом конкурса «Святость материнства». Церемония награждения финалистов конкурса состоялась в Москве в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье семьи — здоровье нации».

Для участия в конкурсе было принято 353 заявки из 53 регионов страны, в финал вышли 42 специалиста.

Елена Шуткова получила награду в номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию среди учреждений 3-4 уровня оказания лечебно-профилактической помощи населению», отмечена дипломом финалиста и памятной медалью «Святость материнства».

В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что «благодаря работе таких специалистов, как Елена Шуткова, женщины принимают решение не прерывать беременность и сохраняют своих детей».

Конференция была организована Фондом Андрея Первозванного при поддержке Минздрава России, Общественной палаты РФ, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В рамках мероприятия участники обсудили возможности улучшения репродуктивного здоровья россиян и привития семейных ценностей, рассмотрели роль перинатальной психологии и консультаций для беременных в деле повышения рождаемости, затронули вопросы планирования семьи, повышения уровня жизни многодетных семей и взаимодействия специалистов в сфере помощи беременным женщинам.

Теги: конкурс, психология, здравоохранение, демография
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Как написать обращение Радию Хабирову
В социальных сетях появилось большое количество фальшивых аккаунтов главы республики Радия Хабирова, где от имени руководителя региона собираются жалобы
В Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя
В Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя. Эту тему на оперативном совещании в правительстве Башкортостана 21 октября поднял
Верховный суд РФ вынес приговор 12 членам уфимской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
12 членов уфимской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* услышали окончательный приговор Верховного суда РФ. 29-летние Батыр
Башкирский культурный центр Москвы презентуют на World Music Expo в Финляндии
Башкирский культурный центр Москвы 23-27 октября будет презентован на World Music Expo (WOMEX) в городе Тампере (Финляндия). WOMEX – одно из самых знач
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть