Фото: Олег Яровиков В Башкирии пройдет неделя экологической грамотности Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии с 5 по 8 ноября пройдет неделя экологической грамотности.

Акцию организует Республиканский детский эколого-биологический центр совместно с Минэкологии Башкирии и администрациями районов.

В ходе акции предлагается провести экологические уроки в школах, разъяснить положения реформы в сфере обращения с ТКО и раздельного сбора мусора.

Минэкологии предлагает использовать в работе ресурсы разделяйснами.рф и моряроссии.рф.

Отмечается, что с 15 по 20 апреля в «Неделе экологической грамотности», в которой приняли участие 60 тысяч школьников и студентов, организовано порядка 1700 экоуроков. Акция проводится в рамках Республиканского экологического проекта #ЗеленаяБашкирия.