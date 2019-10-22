Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.76 ↓

EUR 71.16 ↓

22 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пройдет неделя экологической грамотности

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пройдет неделя экологической грамотности Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии с 5 по 8 ноября пройдет неделя экологической грамотности.

Акцию организует Республиканский детский эколого-биологический центр совместно с Минэкологии Башкирии и администрациями районов.

В ходе акции предлагается провести экологические уроки в школах, разъяснить положения реформы в сфере обращения с ТКО и раздельного сбора мусора.

Минэкологии предлагает использовать в работе ресурсы разделяйснами.рф и моряроссии.рф.

Отмечается, что с 15 по 20 апреля в «Неделе экологической грамотности», в которой приняли участие 60 тысяч школьников и студентов, организовано порядка 1700 экоуроков. Акция проводится в рамках Республиканского экологического проекта #ЗеленаяБашкирия.

Теги: экология, образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Как написать обращение Радию Хабирову
В социальных сетях появилось большое количество фальшивых аккаунтов главы республики Радия Хабирова, где от имени руководителя региона собираются жалобы
В Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя
В Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя. Эту тему на оперативном совещании в правительстве Башкортостана 21 октября поднял
Башкирский культурный центр Москвы презентуют на World Music Expo в Финляндии
Башкирский культурный центр Москвы 23-27 октября будет презентован на World Music Expo (WOMEX) в городе Тампере (Финляндия). WOMEX – одно из самых знач
Верховный суд РФ вынес приговор 12 членам уфимской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
12 членов уфимской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* услышали окончательный приговор Верховного суда РФ. 29-летние Батыр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть