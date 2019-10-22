У девочки из Башкирии с нетипичной внешностью появился новый дом

Фото: Радуга добра, sterlitamakcity.ru

Фото: Радуга добра, sterlitamakcity.ru

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

У маленькой Софьи Гизатуллиной из села Алатаны Стерлитамакского района появился новый дом. Об этом сообщает издание Sterlitamakcity.ru, ссылаясь на волонтеров организации «Радуга добра».

Добровольцы рассказали, что семье Гизатуллиных выделили двухкомнатную квартиру в поселке Мебельный. В новом доме все сделано «под ключ» — Софья уже обустроилась, разложила в своей комнате игрушки.

«Там не только ремонт хороший, им подарили и мебель, и даже постельное белье. У Софьи теперь своя кроватка есть», — цитирует слова волонтеров издание.

Как сообщало агентство «Башинформ», малышка родилась со сросшимися пальцами на руках и ногах. О проблемах девочки рассказали волонтеры. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал лично заняться судьбой двухлетней Софьи Гизатуллиной. В ходе XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что девочку обследуют израильские врачи.

«Мы в конце октября пригласили израильских врачей, потому что заболевание довольно сложное и нетипичное. Мы проведем полное обследование, конечно, полностью за счет республики, у нас есть такие возможности, девочку пролечим», — сказал Радий Хабиров.