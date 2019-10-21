Фото: Ксения Калинина Туман и гололедица: жителей Башкирии предупредили о непогоде Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ночь на 22 октября на загородных трассах ожидается гололедица. Туман немного усложнит жизнь автомобилистам, так как видимость упадет до 500 метров.

По республике температура воздуха упадет до 0 градусов, а на юго-востоке прогнозируются заморозки до -7 градусов. Дождь со снегом также возможны ночью, днем — небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся в регионе до +4, +9 градусов.