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22 октября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Туман и гололедица: жителей Башкирии предупредили о непогоде

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Туман и гололедица: жителей Башкирии предупредили о непогоде Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ночь на 22 октября на загородных трассах ожидается гололедица. Туман немного усложнит жизнь автомобилистам, так как видимость упадет до 500 метров.

По республике температура воздуха упадет до 0 градусов, а на юго-востоке прогнозируются заморозки до -7 градусов. Дождь со снегом также возможны ночью, днем — небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся в регионе до +4, +9 градусов.

Теги: прогноз погоды
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