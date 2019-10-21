В Правительстве Башкирии создадут координационный совет по делам казачества
УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
При Правительстве Башкирии будет создан координационный совет по делам казачества.
Соответствующий указ, подписанный главой Башкирии Радием Хабировым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав совета вошли 23 человека. Среди них — и.о. вице-премьера правительства республики Ленара Иванова, и.о. заместителя премьер-министра Михаил Киреев, и.о. министра молодежной политики и спорта Руслан Хабибов, и.о. председателя Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.
Координационный совет, в числе прочих задач, будет решать вопросы господдержки казачества в Башкирии.