Фото: Ксения Калинина Стала известна судьба мальчика, прожившего больше недели рядом с мертвой мамой Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Шестилетний мальчик из Янаула, который больше недели провел рядом с мертвой мамой, отправился в Москву со своей родной тетей. Он пройдет реабилитацию в специализированном детском центре и после этого пойдет в детский сад.

Как рассказала Башинформу родственница мальчика из Стерлитамака Альфия Переведенцева, откуда была родом его мама, в настоящее время опекуны — родная тетя и ее супруг, занимаются оформлением прописки.

Без этого документа мальчика невозможно устроить в детский сад и пройти курс в реабилитационном центре.

Оперативно этот вопрос решить не удалось, поэтому мальчику подобрали няню, и она с ним занимается дома.

Как отмечают родные и психолог, который наблюдал его, патологических изменений в психике ребенка не наблюдается, он развит, разумен, активен, интересуется всем, активно идет на контакт.

Как передают родственники заключение психолога — «сработала защитная реакция и весь негатив ушел в подсознание».

«Он удивительно много знает к своему возрасту. Рассказывает про Тадж-Махал, Древнюю Грецию. Откуда, спрашиваю, знает, отвечал что увидел по телевизору. Как-то посоветовала ему меньше играть с планшетом, чтобы не навредить глазам, а на следующей встрече он мне говорит, что прислушался и теперь сократил время игр за гаджетом. Удивительный мальчик», — говорит Альфия Переведенцева.

Напомним, в начале октябре жителей Башкирии потрясла трагическая история, связанная с гибелью 44-летней женщины. Ее маленький сын несколько дней пробыл рядом с телом своей мертвой мамы, не смог открыть двери и позвать на помощь. Его обнаружили в тяжелом состоянии обезвоживания и истощения. После лечения в уфимской больнице его самочувствие улучшилось, он набрал вес. Опеку над ним оформляет родная тетя мальчика, которая забрала его в Москву. В последующем планирует усыновить его.