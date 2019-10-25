Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.86 ↑

EUR 71.14 ↓

25 октября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стала известна судьба мальчика, прожившего больше недели рядом с мертвой мамой

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Стала известна судьба мальчика, прожившего больше недели рядом с мертвой мамой Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Шестилетний мальчик из Янаула, который больше недели провел рядом с мертвой мамой, отправился в Москву со своей родной тетей. Он пройдет реабилитацию в специализированном детском центре и после этого пойдет в детский сад.

Как рассказала Башинформу родственница мальчика из Стерлитамака Альфия Переведенцева, откуда была родом его мама, в настоящее время опекуны — родная тетя и ее супруг, занимаются оформлением прописки.

Без этого документа мальчика невозможно устроить в детский сад и пройти курс в реабилитационном центре.

Оперативно этот вопрос решить не удалось, поэтому мальчику подобрали няню, и она с ним занимается дома.

Как отмечают родные и психолог, который наблюдал его, патологических изменений в психике ребенка не наблюдается, он развит, разумен, активен, интересуется всем, активно идет на контакт.

Как передают родственники заключение психолога — «сработала защитная реакция и весь негатив ушел в подсознание».

«Он удивительно много знает к своему возрасту. Рассказывает про Тадж-Махал, Древнюю Грецию. Откуда, спрашиваю, знает, отвечал что увидел по телевизору. Как-то посоветовала ему меньше играть с планшетом, чтобы не навредить глазам, а на следующей встрече он мне говорит, что прислушался и теперь сократил время игр за гаджетом. Удивительный мальчик», — говорит Альфия Переведенцева.

Напомним, в начале октябре жителей Башкирии потрясла трагическая история, связанная с гибелью 44-летней женщины. Ее маленький сын несколько дней пробыл рядом с телом своей мертвой мамы, не смог открыть двери и позвать на помощь. Его обнаружили в тяжелом состоянии обезвоживания и истощения. После лечения в уфимской больнице его самочувствие улучшилось, он набрал вес. Опеку над ним оформляет родная тетя мальчика, которая забрала его в Москву. В последующем планирует усыновить его.

Теги: история, ребенок, дети
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из-за неверной оплаты проезда картой в маршрутке началась драка - видео
Уфимские пассажирские перевозки снова в центре скандала. В социальных сетях жительница столицы Анна сообщила о конфликтной ситуации в маршрутке №272, кот
В Уфе стали известны подробности «нападения» мужчины на школьницу
24 октября в Уфе в отдел полиции поступило сообщение о том, что на школьницу напал неизвестный мужчина и скрылся с места преступления. Злоумышленник якоб
В Башкирии сельчан старше 65 лет будут бесплатно отвозить в больницы на обследования
В Башкирии сельчан старше 65 лет будут возить на дополнительные обследования в больницы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном инте
В Башкирии принят закон о выделении 600 000 рублей некоторым категориям многодетных семей
Депутаты башкирского парламента приняли изменения в закон о господдержке многодетных семей и расширили категории, которые могут получить единовременную в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть