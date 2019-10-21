«Бродяга»: Как в Башкирии приняли самый посещаемый фильм Болливуда в СССР

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Как жители Башкирии приняли самый посещаемый фильм Болливуда в Советском Союзе. Об успехе индийского фильма «Бродяга» в республике написала газета «Сталинское знамя» в октябре 1954 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В Стерлитамаке в кинотеатре «Салават» с большим успехом демонстрируется индийский фильм «Бродяга», рассказывает газета и уточняет, что «фильм поставлен режиссером Раджем Капуром, который исполняет и главную роль».

Отмечается, что за семь дней проката первую серию фильма «Бродяга» посмотрели более 16 тысяч человек. Культпоходы на этот индийский фильм провели 15 коллективов предприятий и учреждений города, «в том числе литейщики завода имени Ленина, комсомольцы содового завода, работники кожевенного завода, преподаватели 22-й школы», говорится в публикации.

«С 4 октября в кинотеатре демонстрируется вторая серия фильма», — сообщила стерлитамакская газета «Сталинское знамя».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Напомним, индийский фильм-драма «Бродяга» был снят в 1951 году актёром и режиссёром Раджем Капуром на собственной киностудии в городе Бомбей. В СССР премьера ленты состоялась в сентябре 1954-го. Фильм стал самым посещаемым фильмом Болливуда в Советском Союзе – за время проката его посмотрели 63,7 млн зрителей. Болливуд — синоним киноиндустрии города Бомбей (ныне Мумбаи), названной так по аналогии с американским Голливудом.