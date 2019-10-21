Зарплаты, кадры, соцподдержка: в Башкирии планируют решать проблемы службы скорой помощи

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Доплаты, меры социальной поддержки, техническое обеспечение, варианты кадровых решений и профессиональные проблемы отрасли обсуждались на собрании в Республиканской станции скорой помощи и медицины катастроф с участием и.о. министра здравоохранения Максима Забелина.

По его словам, планируется распространить программу единовременной выплаты 1 млн рублей на молодых специалистов скорой помощи. Минздрав готовит документ о ежемесячной доплате работникам с непрерывным стажем: врачам — 15 тыс. руб., фельдшерам — 10 тыс. руб., водителям — 5 тысяч. Проект предварительно одобрен в правительстве, ожидается ответ Минфина.

В сентябре медикам скорой помощи были повышены оклады: врачам с 13 635 руб. до 17 958 руб., у фельдшеров с 10 671 руб. до 13 915 рублей. Другим работникам скорой помощи с октября зарплаты повышены на 4%, аналогичная индексация заложена на 2020 год.

Одна из сотрудниц вспомнила, что в 2014 году, когда из службы ликвидировали медсестер, за четыре месяца их переподготовили в фельдшеры. Если открыть подобную возможность сейчас, это помогло бы решить кадровую проблему, предложила она. И.о. министра обещал обсудить этот вопрос и рассмотреть, возможно ли решить его в рамках нацпроекта.

Начальник управления по распределению жилья администрации Уфы Диля Мухаметова рассказала, что сотрудники службы скорой помощи как работники бюджетной сферы могут участвовать в программе ГУП «Фонд жилищного строительства», продающего жилье в микрорайонах Затон и Кузнецовский затон по стоимости, утвержденной Госстроем РБ. Сейчас стоимость социального квадратного метра составляет 43 374 рубля. Также в рамках поручений главы Башкирии по мерам поддержки медработников первого звена обсуждается вопрос о предоставлении компенсации части затрат на приобретение жилья. Предложение выносится на обсуждение депутатам. Как вариант, размер компенсации будет высчитываться в соответствии со стажем медработника.

С 2019 года службы скорой помощи обеспечиваются планшетами со специальной программой. Также в текущем году федеральный бюджет выделил республике 24 машины скорой помощи﻿. Это 14 автомобилей экстренной медицинской помощи (класса В) и 10 реанимобилей (класс С). «Такого обновления автопарка мы не видели больше 10 лет, с периода реализации предыдущего нацпроекта «Здоровье», — заметил главврач службы Марат Зиганшин.

Медики скорой помощи затронули такие вопросы, как коррекция перечня необходимых лекарств и устранение порогов на входе в приемные отделения, чтобы можно было беспрепятственно заводить носилки с пациентом.

«Работа идет: над решением проблем медиков скорой помощи работают не только профсоюзы и министерство, но и правительство», — резюмировал руководитель башкирского Минздрава.