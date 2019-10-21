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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Конкурс «Лидеры России» продолжает прием заявок

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Конкурс «Лидеры России» продолжает прием заявок Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Продолжается регистрация на всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России – 2020». Заявки принимаются до 23 часов 59 минут 27 октября. До окончания кампании участникам, помимо биографической анкеты, необходимо записать видеоинтервью.

Участвовать в третьем сезоне проекта могут конкурсанты без ограничения по гражданству в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь двухлетний опыт работы на руководящей должности.

Башкортостан разделил 10-е место с показателем 2,2% от общего количества заявок на конкурс с Челябинской областью и Новосибирской областью, сообщают организаторы конкурса. Лидером по количеству заявок стала Москва (20,2% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург (8,4%), на третьем – Московская область (6,3%).

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Теги: конкурс, Лидеры России
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