Фото: Олег Яровиков В самом криминальном микрорайоне Уфы снизился уровень преступности Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Состояние преступности и общественной безопасности в микрорайоне «Инорс» Калининского района Уфы значительно изменилось в лучшую сторону. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии 21 октября сообщил секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов.

Как информировало агентство «Башинформ», в начале декабря прошлого года в региональном правительстве именно этот микрорайон был назван самым опасным в Уфе по нескольким показателям.

«Администрацией Уфы было выделено помещение для размещения участкового пункта полиции, приобретены два автомобиля повышенной проходимости для улучшения мобильности сотрудников полиции. Что касается уличного освещения, то уже установлены 265 новых светильников. Дополнительно было установлено освещение, где его никогда не было. Видеокамеры будут установлены во дворах, детских площадках, в пешеходных зонах, всего будет установлено более 750 камер, — сказал Алексей Касьянов. — Мероприятия, проводимые в рамках реализации плана по обеспечению общественной безопасности в микрорайоне «Инорс», уже позволили получить положительные результаты. По итогам девяти месяцев 2019 года количество зарегистрированных преступлений в микрорайоне снизилось почти на 25%. Для сравнения: по республике в целом, снижение составило всего 3%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось более чем на 30%. Уровень преступности в микрорайоне составил 84,4 преступления на 10 тысяч человек. В Уфе он составляет 128,5, по Башкирии — 103».

По словам Касьянова, количество преступлений, которые происходят на улицах в микрорайоне «Инорс», снизилось почти на 40%. Количество разбойных нападений сократилось на 80%, грабежей — на 30%, в состоянии алкогольного опьянения — почти на 25%, убийств — на 50%, краж — на 13%.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил мэра Уфы Ульфата Мустафина за работу в части освещения, установки камер видеонаблюдения, а Алексея Касьянова — за межведомственную координацию.

«Посмотрите, какие впечатляющие результаты: 25%, 40%, 80%, 30%. Когда я год назад давал поручение, я не сомневался в том, что наши действия приведут к резкому снижению подобного рода преступлений», — сказал руководитель Башкирии.

Радий Хабиров дал поручение, взяв за основу положительные результаты по микрорайону «Инорс», провести анализ ситуации с преступностью во всех муниципалитетах.

«Первое: прошу глав каждого муниципалитета совместно с руководителями правоохранительных органов проанализировать у себя криминогенную обстановку. Второе: обратить внимание на «злачные» места, где массово происходят преступления, и на аномальные случаи — посмотреть по видам преступлений. На основании этого, прошу определить мероприятия по снижению преступности», - сказал глава республики.