«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами

Фото: Пресс-служба «Ростелеком»

Фото: Пресс-служба «Ростелеком»

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

«Ростелеком» приступает к оснащению многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в российских регионах производственно-техническими комплексами «Криптобиокабина». Об этом на форуме «Взгляд в цифровое будущее» сообщил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Криптобиокабины (КБК) — это партнерский проект «Ростелекома» и Госкорпорации «Ростех», который призван облегчить и ускорить процесс оформления и изготовления заграничных паспортов нового поколения.

Криптобиокабина — уникальный отечественный программно-технический комплекс, который производит Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех». Комплекс внешне напоминает привычную фотокабину, в которой можно самостоятельно сделать фото, но с более сложной и мощной ИТ-начинкой. В КБК интегрированы цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканер отпечатков пальцев, сканер документов, считыватель штрихкода, устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов нового поколения. Все собираемые биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой на всем пути — от момента сдачи до поступления на фабрику Гознака.

«Криптобиокабина — это уникальное цифровое решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических данных с надежной криптографической защитой. Без очередей и в любое удобное время. Задача “Ростелекома” заключается в том, чтобы интегрировать КБК в существующую уже много лет ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания займется поставкой, активацией, тестированием, обеспечением текущей эксплуатации и поддержки, предоставлением каналов передачи данных и интеграцией в существующие ИТ-решения. Все это необходимо, чтобы обеспечить работу уникального оконечного оборудования в виде криптобиокабин. Мы благодарны АО «Концерн «Автоматика», МВД, Минэкономразвития и Минкомсвязи России за плодотворное сотрудничество, в результате которого нашим согражданам стал доступен удобный цифровой сервис, ускоряющий получение загранпаспорта», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко .

В начале октября завершены предварительные комплексные испытания криптобиокабин, в ходе которых успешно пройдены все необходимые тесты. Был полностью отработан весь процесс — от подачи заявления до выдачи готового паспорта. В проведении испытаний принимали участие представители МВД, Минкомсвязи, Минфина и Минэкономразвития России, ФСБ и ФСТЭК России, АО «Гознак», ФГБУ НИИ «Восход», тестовых МФЦ и «Ростелекома».

«Пилотное оснащение многофункциональных центров новыми криптобиокабинами началось летом 2019 года. Устройства появились в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре. По итогам опытной эксплуатации кабины в системе выдачи паспортов мы объективно определили возможности оборудования, учли замечания и предложения всех заинтересованных сторон. Были внесены изменения в конструкторскую документацию, в соответствии с которой выпускаются серийные модели. Усилена антивандальная защита, оптимизировано освещение, обновилась кабельная инфраструктура», — рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко .

КБК автоматизирует процесс сбора биометрических данных граждан для изготовления заграничных паспортов нового поколения (со сроком действия 10 лет). После оформления заявления на выдачу паспорта на портале госуслуг или в МФЦ гражданин получает специальный штрихкод, который надо будет отсканировать в криптобиокабине. Далее, следуя подсказкам на экране монитора, человек самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает фотографию. Также необходимо будет отсканировать разворот с фото и данными российского паспорта.

После завершения процедуры данные автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему «Мир», созданную для поддержки изготовления, оформления и контроля документов, удостоверяющих личность. Затем они поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. Готовый документ поступает в МФЦ для выдачи заявителю, о чем ему поступит уведомление.

«Ростелеком» определен единственным поставщиком производственно-технического комплекса «Криптобиокабина», а также работ и услуг по установке и обеспечению их функционирования, для оказания в МФЦ государственных услуг по оформлению и выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации. Это закреплено Распоряжением Правительства РФ № 988-р от 20 мая 2019 года.

В будущем планируется доработать функционал КБК, чтобы в них можно было сдать образцы для федеральной Единой биометрической системы, оператором которой выступает «Ростелеком». В настоящее время с помощью системы возможна удаленная идентификация граждан для получения банковских услуг. В дальнейшем планируется расширение вариантов использования биометрических данных, например, при оплате товаров или услуг, для подключения и управления услугами связи, прохождения регистрации в аэропортах, установления возраста при реализации товаров с возрастными ограничениями и так далее.

Первые криптобиокабины станут доступны гражданам в опытном режиме до конца года в Москве (в центре «Мои документы» в Москва-Сити) и в Красногорске Московской области.