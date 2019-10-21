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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 2020 год официально объявлен Годом эстетики населенных пунктов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 2020 год официально объявлен Годом эстетики населенных пунктов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал Указ, согласно которому 2020 год объявлен в республике Годом эстетики населённых пунктов.

Документ направлен на создание условий для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика населённых пунктов Башкирии — имеются в виду газоны, тротуары, заборы, освещение.

По Указу, правительство республики должно утвердить состав оргкомитета и план мероприятий по проведению Года эстетики населённых пунктов, а администрации муниципальных районов и городских округов — создать местные оргкомитеты, разработать соответствующие планы и провести мероприятия.

На общественных объединениях, согласно документу, лежит активизация деятельности по формированию и развитию в обществе интереса к вопросам благоустройства и создания благоприятной жизненной среды.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Радий Хабиров предлагал тематику для 2020 года.

«У нас есть предложение назвать год не какими-то абстракциями, а посвятить его конкретным, понятным вещам, которые были бы счетными и действительно отвечали интересам жителей. Проанализировали обращения граждан, что их волнует. Очень важна окружающая среда — благоустройство, комфортная среда в городах, в селах», — сказал глава республики.

Теги: благоустройство, год эстетики
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