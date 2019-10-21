Фото: Ксения Калинина В Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя. Эту тему на оперативном совещании в правительстве Башкортостана 21 октября поднял глава региона Радий Хабиров.

«У нас десять дней каникул. Многие семьи повергнутся в беспробудное пьянство. Как 31 декабря уйдут в пьянство, и потом мы будем их в январе «собирать». Криминальная обстановка ухудшится. Я готов пойти на то, что в эти десять дней мы примем регулятивные меры в плане продажи алкоголя. Эта мера непопулярная, но опыт наших действий во время сабантуев, во время проведения ряда праздников показал, что это работает. Конечно, мы не оставим людей без алкоголя на все праздники, но мы должны подумать, как правильно поступить. Внесите мне предложения», — обратился к подчиненным Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, в эти дни люди должны быть задействованы в спортивных и культурных мероприятиях.