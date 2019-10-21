Фото: Валерий Шахов Башкирия в федеральных СМИ: Карим - поэт для жизни; почему Евсеев отмечал гол с судьей Фото: Валерий Шахов

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе появится первый в России молодежный бизнес-инкубатор БРИКС. В уфимском бизнес-инкубаторе предпринимателям помогут «акклиматизироваться к российским реалиям».

Первый бизнес-инкубатор БРИКС для молодых предпринимателей стран «пятерки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) начнет работу в России. «В следующем году в Уфе первый такой бизнес-инкубатор заработает», — сообщил ТАСС руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, прибывший в Бразилию для участия в 5-м молодежном форуме «пятерки». По словам главы Росмолодежи, задачей уфимского бизнес-инкубатора станет оказание помощи молодым бизнесменам, которым необходимо «акклиматизироваться к российским реалиям и законодательству». Механизм запустят на основе совместных российско-китайских наработок, уточнили в агентстве и напомнили, что главной темой прошедшего в выходные в Бразилии форума стало развитие молодежного предпринимательства с учетом возможностей новых технологий и реализация потенциала молодежи стран БРИКС в целях развития.

Поэзия для жизни. В минувшие выходные многие федеральные СМИ рассказывали о том, как Башкирия празднует 100-летие своего народного поэта Мустая Карима. «Бывает поэзия для жизни и поэзия для борьбы. Под музыку второй совершают революции и свергают правителей… Маяковский был поэтом революции. Мустай Карим скорее был его противоположностью. Он — поэт для жизни», — пишет «Российская газета» и отмечает, что «возможно, в этом и был ключ к долголетию поэта: он ушел в 85 в статусе патриарха башкирской словесности. И жизнь, воспетая им, о поэте не забыла: в Уфе появились улица и театр его имени, а в нынешнем году (100-летний юбилей Карима — 20 октября) еще и аэропорт, и круизный лайнер», — рассказали в издании, подчеркнув при этом, что «главное в его стихах — отношения между людьми».

«Башкирский гений: 100 лет Мустаю Кариму» — так называется сюжет, представленный телеканалом «Мир 24», в котором телеканал «вспоминает его нелегкую судьбу». «Тяжело будет найти в Башкортостане более уважаемого человека, чем Мустай Карим. Поэт, прозаик, общественный деятель – он не только стал одним из самых известных башкиров в мире, но и во многом сумел изменить родную республику, обогатить ее культурный фонд», — говорится в материале.

«Вести.ру» сообщают, что народный поэт Башкирии Мустай Карим известен не только стихами – «был выдающимся прозаиком и драматургом. Карима называли голосом башкирского народа и своего поколения. А сейчас его книги переживают новый виток популярности — дополнительные тиражи раскупают один за другим».

Стали дороже продавать квартиры. «Коммерсантъ» информирует, что российские застройщики не смогли заранее компенсировать переход жилищного строительства на проектное финансирование и продолжают повышать цены, прежде всего в проектах, продающихся через эскроу-счета. Отмечается, что в октябре средняя стоимость новостроек в 15 крупнейших городах страны выросла на 2% (до 75,1 тыс. руб. за 1 кв. м) относительно предыдущего месяца, приводит издание данные ЦИАН. А лидером по росту цен на жилье в октябре стал Челябинск: здесь относительно сентября оно подорожало сразу на 9% — до 47,6 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте Уфа — у нас рост цен составил 6%, новостройки продаются в среднем по 79 тыс. руб. за 1 кв. м. Следом идут Казань и Красноярск, первичные квартиры здесь подорожали на 4%. При этом в Москве в октябре цены снизились на 0,5% — до 190 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает издание.

Покушение на инспектора. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 21-летнего жителя Кумертау, выстрелившего в голову инспектору Минприродопользования Башкирии, сообщил INTERFAX.RU, напомнив, что нападение было совершено в поле в Кугарчинском районе Башкирии, когда инспектор осматривал территорию в ходе рейда по охране окружающей среды. Инспектору была оказана медицинская помощь. Отмечается, что фигуранта дела задержали на трассе Уфа — Оренбург. Установлено также, что он стрелял из сигнального пистолета, переделанного под боевой патрон, уточняет агентство.

Первокурсники отравились. В Уфе семь студентов колледжа оказались в инфекционной больнице после того, как поели в столовой учебного заведения, узнали в «АиФ-Москва». Диагноз — пищевое отравление. Как отмечают «Новые Известия», «все пострадавшие — студенты первого курса, их состояние оценивается как средней тяжести». По факту случившегося начато разбирательство.

Закономерная ничья и «обнимашки». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал закономерной ничью (1:1) с ЦСКА в матче РПЛ 20 октября, передают в ТАСС. «Мы очень хорошо играли с ЦСКА, это один из лидеров чемпионата, молодая и мобильная команда, быстро переходит из обороны в атаку. Они забили хороший гол, мы во втором тайме оказывали давление. Мне кажется, это закономерный результат», — сообщил Газизов.

А главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча с ЦСКА объяснил РИА Новости, зачем он обнял резервного арбитра встречи, празднуя гол, забитый его подопечными. Сообщается, что за 7 минут до конца основного времени хозяева поля ответили на гол «армейцев» точным ударом Вячеслава Кротова. «Сразу после этого Евсеев, находившийся на бровке, заключил в объятия резервного арбитра встречи Евгения Турбина». «Почему отмечал гол с резервным судьей? Потому что (перед розыгрышем штрафного удара) я говорил ему, что мяч должен быть ближе к воротам, он говорил, что дальше. Вот так получилось, что с этого стандарта забили, а он (судья) у меня под рукой оказался. Это просто стечение обстоятельств», — объяснил Евсеев.

В агентстве также напомнили, что ранее Евсеев посетовал, что «сходил на разрекламированный фильм «Джокер» и потерял время». «Столько рекламы, а смысл фильма я так и не понял, я даже уснул под него», — поделился наставник «Уфы».