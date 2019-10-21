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В Уфе случаем массового отравления студентов занялся Роспотребнадзор Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе случаем массового отравления студентов занялся Роспотребнадзор Башкирии Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 18 октября с признаками пищевого отравления в городскую инфекционную больницу были доставлены семь человек. Как сообщалось ранее, на больничную койку в состоянии средней степени тяжести попали студенты первого курса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Учащиеся рассказали врачам, что им стало плохо после приема пищи в столовой образовательного учреждения.

Об очередном случае массового отравления в Уфе на оперативном совещании в правительстве Башкирии доложил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. Он заявил, что региональный Роспотребнадзор проводит проверку по указанному факту.

Напомним, что в Уфе в середине сентября пищевое отравление получили 15 человек, среди которых были 10 взрослых и пять детей. Все они отравились шаурмой.

Теги: Роспотребнадзор РБ, массовое отравление
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