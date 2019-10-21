В Башкирии День народного единства изменит график доставки пенсий и пособий
В Башкирии День народного единства изменит график доставки пенсий и пособий Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии из-за праздника изменится график доставки пенсий и пособий. 4 ноября объявлено нерабочим днем – в понедельник страна будет отмечать День народного единства. При пятидневной рабочей неделе выходными будут три дня подряд: 2, 3 и 4 ноября.
График доставки пособий и пенсий:
Баймак и Баймакский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Белебей, Белебеевский, Бижбулякский и Ермекеевский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Белорецк, Белорецкий, Абзелиловский, Бурзянский районы, Межгорье, Учалы и Учалинский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Бирск, Бирский и Мишкинский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Благоварский и Буздякский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Бураевский и Балтачевский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Давлеканово, Давлекановский и Чишминский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Дюртюли, Дюртюлинский и Илишевский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Иглинский и Нуримановский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Салават: 1 ноября за 3 и 4 ноября;
Ишимбай и Ишимбайский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Караидельский и Аскинский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Кармаскалинский и Архангельский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Кумертау и Куюргазинский район: 1 ноября за 3 и 4 ноября;
Кугарчинский и Мелеузовский районы: 1 ноября за 3 и 4 ноября;
Зианчуринский район: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Дуванский, Мечетлинский, Кигинский, Салаватский и Белокатайский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Нефтекамск: 1 ноября за 3 и 4 ноября;
Калтасинский и Краснокамский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Альшеевский район: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Миякинский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Сибай, Зилаирский и Хайбуллинский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Стерлитамак, Стерлитамакский, Стерлибашевский и Федоровский районы:1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Аургазинский и Гафурийский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Туймазы, Октябрьский, Туймазинский и Шаранский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;
Уфа, Уфимский и Кушнаренковский районы: 1 ноября за 3 и 4 ноября;
Благовещенск, Благовещенский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Чекмагушевский и Бакалинский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;
Янаул, Татышлинский и Янаульский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября.