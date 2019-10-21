Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии День народного единства изменит график доставки пенсий и пособий Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии из-за праздника изменится график доставки пенсий и пособий. 4 ноября объявлено нерабочим днем – в понедельник страна будет отмечать День народного единства. При пятидневной рабочей неделе выходными будут три дня подряд: 2, 3 и 4 ноября.

График﻿ доставки пособий и пенсий:

Баймак и Баймакский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Белебей, Белебеевский, Бижбулякский и Ермекеевский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Белорецк, Белорецкий, Абзелиловский, Бурзянский районы, Межгорье, Учалы и Учалинский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Бирск, Бирский и Мишкинский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Благоварский и Буздякский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Бураевский и Балтачевский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Давлеканово, Давлекановский и Чишминский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Дюртюли, Дюртюлинский и Илишевский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Иглинский и Нуримановский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Салават: 1 ноября за 3 и 4 ноября;

Ишимбай и Ишимбайский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Караидельский и Аскинский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Кармаскалинский и Архангельский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Кумертау и Куюргазинский район: 1 ноября за 3 и 4 ноября;

Кугарчинский и Мелеузовский районы: 1 ноября за 3 и 4 ноября;

Зианчуринский район: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Дуванский, Мечетлинский, Кигинский, Салаватский и Белокатайский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Нефтекамск: 1 ноября за 3 и 4 ноября;

Калтасинский и Краснокамский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Альшеевский район: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Миякинский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Сибай, Зилаирский и Хайбуллинский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Стерлитамак, Стерлитамакский, Стерлибашевский и Федоровский районы:1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Аургазинский и Гафурийский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Туймазы, Октябрьский, Туймазинский и Шаранский районы: 1 ноября за 3 ноября, 2 ноября за 4 ноября;

Уфа, Уфимский и Кушнаренковский районы: 1 ноября за 3 и 4 ноября;

Благовещенск, Благовещенский район: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Чекмагушевский и Бакалинский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября;

Янаул, Татышлинский и Янаульский районы: 2 ноября за 3 и 4 ноября.