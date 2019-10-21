Фото: Олег Яровиков Как написать обращение Радию Хабирову Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

В социальных сетях появилось большое количество фальшивых аккаунтов главы республики Радия Хабирова, где от имени руководителя региона собираются жалобы и раздаются различные обещания, но выполнять их никто не собирается. Кто и с какой целью из создает — не известно. Комментарии там никто не контролирует и сам Радий Хабиров их не видит.

Если вы действительно хотите обратиться к главе региона через соцсети, пользуетесь его официальными страницами в ВКонтакте, Инстаграме, «Одноклассниках» или «Фейсбуке». Сотрудники рабочей группы при администрации главы по обращениям жителей в соцсетях ведут там учёт обращений и максимально стараются разобраться в проблемах.

Все странички Радия Хабирова верифицированы, то есть администрация социальной сети убедилась, что это действительно он. На верифицированных аккаунтах возле имени появляется синяя галочка. Это не статичная картинка — если навести на нее курсором «мышки», появится надпись типа «Подтверждённый профиль» или «подтверждённая страница». Как это выглядит – смотрите на картинке ниже.