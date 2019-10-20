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В мэрии Стерлитамака отреагировали на жалобы горожан по поводу мутной воды из-под крана

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео из SterlitamakCity.ru, Vk

В мэрии Стерлитамака отреагировали на жалобы горожан по поводу мутной воды из-под крана Фото: стоп-кадр видео из SterlitamakCity.ru, Vk

УФА, 20 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Стерлитамака встревожены по поводу желтой воды, которая льется из кранов в их домах. В соцсетях они сообщают, что мутная жидкость течет по трубам домов, расположенных по улицам Худайбердина, Курчатова, Дружбы, Шафиева, Сазонова, Николаева, Волочаевской, Артема, Блюхера и многим другим – едва ли не по всему городу.

«Уже неделю льется вода такого цвета: в ней моемся, такую же, собственно, и пьём. Когда будет течь нормальная вода прозрачного цвета?», — написала местная жительница.

«Эта муть даже не оседает на дно. Пытаешься попить кипяченую воду, так во рту эта противная микровзвесь ощущается», — сообщила в соцсетях горожанка.

В администрации Стерлитамака отреагировали на ситуацию и опубликовали комментарий в официальной группе «ВКонтакте».

«В последние два дня наблюдается определённая мутность воды. Городской водоканал сообщает, что помутнение воды вызвано обильными осадками на водозаборе «Берхомут», которые привели в движение грунтовые воды на водозаборе и стали причиной образования взвеси. Вода приобретает желтоватый цвет из-за мелкодисперсной взвеси, которая осаждается после кипячения и отстаивания. Сотрудники водоканала регулярно отбирают пробы воды для анализов. Результаты анализов говорят о том, что мутность не оказывает негативного воздействия на здоровье жителей», — говорится в сообщении.

По словам директора МУП «Межрайкоммунводоканал» Александра Пантелеева, в ближайшие дни мутность будет ликвидирована. Принимаются меры по снижению концентрации мутности путём регулирования потоков других водозаборов при постоянном контроле качества питьевой воды.

Для жителей Стерлитамака круглосуточно работает телефон горячей линии водоканала: +7(3473) 24-02-90.

Теги: водоканал, экология
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