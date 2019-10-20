Кто пытается разгромить «Башпотребсоюз»?

УФА, 20 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане летом этого года в «Башпотребсоюзе» сменился председатель. Им стал Фиял Байтеряков. И, возможно, так совпало, но после этого начали происходить одни неприятные инциденты за другими, будто кому-то новый руководитель перешел дорогу. То в мессенджерах против него идет негативный настрой, то выводится имущество из районной потребкооперации, что также негативно сказывается на общей ситуации в «Башпотребсоюзе». Агентство «Башинформ» связалось с Фиялом Байтеряковым и узнало подробности происходящего.

«Один из членов Совета «Башпотребсоюза» неправомерными действиями, путем обмана исключил из состава учредителей большое количество пайщиков Чишминского района. Сам «Башпотребсоюз» тоже был исключен под надуманным предлогом, якобы мы не внесли паевый взнос в размере 5200 рублей. Хотя, на самом деле, бухгалтерия нашла этот взнос – он был давно внесен. Но группа «товарищей» уже успела провести регистрацию другого предприятия, после чего более 50 объектов в районе перешло в руки четырех-пяти человек. Сейчас этой ситуацией занимаются компетентные органы. Мы находимся в режиме ожидания и очень надеемся, что вернем обратно выведенное имущество пайщиков и будем работать в прежнем режиме», — сообщил Фиял Байтеряков.

Начальник юридического отдела «Башпотребсоюза» Ринат Гайсин добавил, что основную миссию по руководству «Башпотребсоюзом» несет Совет — в его составе семь человек. Один из них, например, возглавляет кооперативный институт и техникум. Только вот, возможно, что в самое ближайшее время прокуратура может выйти с ходатайством в суд и потребовать отзыва или приостановки аккредитации учебных заведений с вытекающими последствиями. Другой член Совета — тот самый председатель Чишминского потребительского общества.

«В начале 2019 года он начал процедуру создания другого потребительского общества в Чишминском районе. Одним из учредителей первого райпо является «Башпотребсоюз» и порядка 2200 пайщиков – это жители Чишминского района. Однако, никакого собрания пайщиков поэтому поводу не было, а вот по бумагам оно якобы уже прошло. И даже было принято решение создать новый кооператив, в который перешло все недвижимое имущество предыдущего потребительского кооператива, а старый кооператив решили ликвидировать – уже подали документы. Кроме того, в июле был переделан Устав кооператива. В прежней редакции был пункт, что такие действия должны согласовываться с «Башпотребсоюзом». Эти пункты они из документа выкинули и, уже без согласований, подали на ликвидацию, — пояснил юрист. – Мы встречаемся с пайщикам, но ни один не знает о якобы проводимых собраниях, а также о новом потребительском обществе, где они уже не пайщики. От их имени мы готовим иски в суд. Будем оспаривать все сделки, которые провел председатель районной потребкооперации. Во-первых, по отчуждению имущества в другой кооператив, а во-вторых о начале процедуры ликвидации старого Чишминского потребобщества».

Основная задача «Башпотребсоюза» — это защита законных интересов пайщиков, их прав и интересов. По словам Рината Гайсина, выведенные объекты недвижимости – это десятки «потребсоюзовских» магазинов на территории Чишминского района. Пока же пайщики остались не только без дивидендов, но и имущества.

«Около 2200 пайщиков потеряли паи, потому что создано новое предприятие, в котором их уже нет. Об этой ситуации многие из них даже не знают», — добавил он.

Кроме того, в мессенджерах «подогревается» ситуация, связанная с Демской торговой базой, входящей в «Башпотребсоюз». Это крупное потребительское общество, где была назначена аудиторская проверка. По предварительным данным, проверяющим было оказано сопротивление. Тем не менее, часть документов все же удалось получить, а дальше стали выявляться нарушения. Приближенные к бывшему руководству лица, которые раньше «кормились» вокруг «Башпотребсоюза», начали в мессенджерах создавать группы и распространять информацию о том, что со стороны нового руководителя организации якобы будет рейдерский захват имущества кооперативов. По всей видимости, несколько человек решили настроить остальных против проводимой линии.

«Я к этой ситуации отношусь философски. Да, людям не нравится: либо они также выводили имущество, либо ежегодно генерировали убытки. При этом их личное благосостояние неуклонно росло. Мы требуем отчетности, а они под разными предлогами не пускают аудиторов на Демскую базу. Мы требовали провести проверку состояния дел, а они решили перейти в наступление: скорее всего, хотят созвать Совет, собрание представителей организации для того, чтобы переизбрать меня. Сегодня ситуация такая, — сказал председатель Совета. — Мы себе поставили задачу развивать потребкооперацию. Об этом и в первом указе главы РБ говорится: наконец-то, за много лет республика заявила о поддержке потребкооперации, потому что это касается 40% сельского населения республики».

С августа этого года «Башпотребсоюз» начал проводить аудит, во всех крупных предприятиях проверки уже прошли.

«Мы знаем, что у республики потенциал в этой сфере есть, что есть куда стремиться, правда и есть что исправлять. Выявлены такие факты. За последние три года 165 объектов были распроданы разным структурам и физлицам. А что касается Демской базы, то туда пока не захотели пускать аудит, потому что, видимо, есть чего бояться и что скрывать», — подытожил Фиял Байтеряков.