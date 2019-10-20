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«А если на ребенка нападут?»: в Башкирии бродячие собаки загрызли домашних животных

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан

«А если на ребенка нападут?»: в Башкирии бродячие собаки загрызли домашних животных Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 20 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Новоаптиково Ишимбайского района стая агрессивных собак нападает на домашних животных. Местный житель снял на видео, как несколько собак окружили разодранную овечку, и поделился записью с ГТРК «Башкортостан».

«Уже вторая овечка. Стая собак ходит, ничего не могут с ними сделать. А если на ребенка нападут? Боюсь подходить», — комментирует автор ролика.

Затем в кадре появляется коза, которой перегрызли горло большие собаки.

«Где же вы, зоозащитники? Коза – это же тоже животное, — говорит мужчина. – Обращались в сельсовет – ноль внимания».

Теги: животные
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