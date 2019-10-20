Фото: Софья Валинурова В профессиональный праздник авиадиспетчер из Уфы рассказала о своей работе Фото: Софья Валинурова

УФА, 20 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Ежегодно 20 октября весь мир отмечает День авиадиспетчера. Профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением, называется Международным днем авиадиспетчера. Сейчас в мире работают десятки тысяч авиадиспетчеров, которым ежедневно, в прямом смысле слова, вверяют жизни более пяти миллионов человек. Авиадиспетчер Софья Валинурова рассказала агентству «Башинформ» о трудностях и тонкостях своей профессии.

«Все наши действия должны быть обдуманными и быстрыми, ведь мы управляем воздушным движением. Перед сменой мы проходим медконтроль, затем идем на инструктаж, где присутствуют представители аэродромной службы, которые докладывают о пригодности летного поля для полетов; инженеры по радиосвязи, светосигнальному оборудованию; воздушный штурман и, конечно же, метеоролог, который подробно дает прогноз на смену. Далее мы меняем смену, которая уже отработала, и начинаем обеспечивать безопасность полетов. Работа основана на взаимодействии с экипажами воздушных судов, со смежными авиадиспетчерами, с аэродромной службой, то есть это работа в команде. После смены мы идем на «разбор по итогам отработанной смены». Там отрабатываем различные штатные и нештатные ситуации, ошибки (если были допущены) в радиообмене, чтобы в будущем их не допускать. Также с нами занимаются преподаватели английского языка, так как каждые три года нам надо подтверждать уровень своих знаний языка и сдавать экзамен», — поделилась авиадиспетчер.

«Решила стать авиадиспетчером, когда окончила восьмой класс. Разговорилась с дядей о его профессии, а он у меня авиадиспетчер. Мне стало интересно, я загорелась. Промониторила, где есть высшие учебные заведения в России, оказалось, что в Москве, Ульяновске, Санкт-Петербурге. Твердо решила поступать в Ульяновск. Город маленький, мало соблазна. Да и всего каких-то 13 часов на поезде. В школе уже знала на какие предметы надо делать основной упор, то есть физика и математика, английский. С последним никогда не было проблем. Ходила на курсы в американо-башкирский колледж. Помимо баллов ЕГЭ для поступления необходимо пройти специальный профотбор – тестирование пригодности для профессии, проще говоря. Также главным критерием стала врачебно-летная экспертиза (ВЛЭК). Когда в вузе началась тренажерная подготовка, стала понятно, чем занимается авиадиспетчер. Я окончила Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева. В профессию влюбилась уже на практике, которую проходила в Башкирском центре ОВД», — рассказала Софья.

20 октября в 1961 году в столице Нидерландов — Амстердаме — была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие стало важным для стандартизации управления грузовыми и пассажирскими авиационными перевозками, и положило начало новому профессиональному празднику. Ответом на вопрос, почему Софья решила стать авиадиспетчером, был ее разговор с авиадиспетчером в школьные годы.На вопрос о «романтизации» профессии пилота, авиадиспетчер ответила: «Скажу так, у пилота в голове – управление одним самолетом, а у диспетчера – несколько, причем в одно и то же время. Поэтому действия наши должны быть обдуманными и быстрыми».