Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе В ГИБДД Уфы сообщили результаты массовых проверок водителей Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе

УФА, 20 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Госавтоинспекции Уфы сообщили результаты массовых проверок водителей, организованных накануне вечером в микрорайоне Нижегородка. По данным пресс-службы ведомства, сотрудники ДПС пресекли порядка 30 нарушений Правил дорожного движения.

Так, пять водителей были привлечены за тонировку; 12 человек управляли автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственных регистрационных знаков; один водитель не имел при себе документов, дающих право управлять машиной; восемь автолюбителей не пристегнулись ремнем безопасности; один хозяин авто нарушил правила перевозки несовершеннолетнего ребенка в машине.

Рейды проводятся с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий, пояснили в ГИБДД Уфы.