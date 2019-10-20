Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие три дня будет дождливо и ветрено Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане в ближайшие три дня будет дождливо и ветрено. В воскресенье, 20 октября, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +3,+8 градусов. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица.

В понедельник, 21 октября, в северных районах пройдут небольшие дожди, ночью и утром со снегом. По остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +4,-1, по юго-востоку до -8, днем +5,+10.

Во вторник, 22 октября, ночью в северной половине небольшой дождь, местами до умеренного, в южной половине без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +1,+6, по юго-востоку до -4, днем +6,+11.