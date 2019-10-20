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В Уфе семь человек оказались в больнице после обеда в студенческой столовой

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе семь человек оказались в больнице после обеда в студенческой столовой Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе учащиеся местного колледжа оказались в инфекционной больнице после обеда в студенческой столовой. Об этом сообщает﻿ ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на данные источника в медицинских кругах.

Предварительно известно, что семерым госпитализированным поставили диагноз – пищевое отравление. По данным телеканала, пострадавшие обучаются на первом курсе Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Студенты рассказали врачам, что им стало плохо после приема еды в столовой. Теперь в ситуации разбираются надзорные ведомства.

Как сообщалось ранее, в Уфе в середине сентября пищевое отравление получили 15 человек, среди них 10 взрослых и пять детей. Все они отравились шаурмой. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Теги: отравление
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