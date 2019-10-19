Российский психолог Михаил Лабковский рассказал уфимкам, как вырастить детей счастливыми

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

19 октября в Уфе, в холле конгресс-отеля Crowne Plaza Ufa прошло мероприятие «Открытый диалог о самом главном» для женщин, воспитывающих особенных детей, или оказались в непростой жизненной ситуации, а также многодетных мам. На форум по приглашению супруги Главы региона Каринэ Хабировой приехал известный российский психолог, писатель, юрист, телеведущий и радиоведущий Михаил Лабковский. Специалист провел лекцию «Как вырастить счастливого ребенка».

Также уфимские мамы послушали лекцию о важности правильного питания от основателя международной Школы здоровья «Regina Doctor», врача-терапевта, нефролога, диетолога, автора бестселлеров «Здоровое Питание в большом городе», «Я НЕ люблю сладкое» Регины Доктор.

Перед началом лекций участницы посетили выставку «Спорт – норма жизни», организованную Министерством молодежной политики и спорта РБ, где узнали всё о кружках, секциях, спортивных школах, подростковых клубах, работающиз в городе. На выставке от уфимских хенд-мейд мастеров гостьи «Открытого диалога о самом главном» смогли приобрести эксклюзивные украшения, продукцию от компании «Травы Башкирии». Были представлены также лавки с полезной литературой и развивающими играми для детей.

Встреча, которую посетили около 400 уфимок, была организована в рамках традиционного мероприятия, проводимого в республике – открытой академии «Территория женского счастья» — пространства для всех женщин, которые хотят развиваться, узнать что-то новое для себя, своей семьи.

Мероприятия, организуемые в городах региона, представляют жительницам республики возможность послушать экспертов и лидеров общественного мнения и стать частью большого женского сообщества.

По словам Каринэ Хабировой, такие мероприятия станут регулярными и каждая жительница Башкирии сможет посетить «Территорию женского счастья» и почерпнуть для себя полезную информацию.