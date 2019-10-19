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Сразу семь школьников из Башкирии вошли в число победителей конкурса «Лучший урок письма»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сразу семь школьников из Башкирии вошли в число 95 победителей и лауреатов федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший урок письма».

Среди них — Тимур Файзуллин и Айназ Арсланов из Бураево, Ольга Никитина и Рина Тимербулатова из Аургазинского района, Максим Егоров из Кугарчинского района, Инсаф Шафиков из Дюртюлинского района и Алия Хусаинова из Кушнаренково.

Конкурс, чей список организаторов, помимо Почты России, включает в себя МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, профсоюз работников связи России и редакцию «Учительской газеты», традиционно проводится по различным номинациям.

«Так, дети должны написать сочинение в форме письма, а учителя — представить жюри свои методические разработки проведения урока написания письма в школе, — пояснил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий. — Цель конкурса – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитания бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны».
В этом году абсолютными чемпионами по количеству конкурсных работ стали номинации «Есть такая профессия – Родину защищать…», объявленная Министерством обороны России и «Рецепты счастливой семьи», которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив.

В прошлом году, в рамках Национальной программы социальных проектов всероссийский почтовый конкурс назван лучшим социальным проектом России. В Башкирии этот конкурс традиционно проходит при поддержке министерства образования республики.

Теги: конкурс, лучший урок письма
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