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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Для участников конкурса к 100-летию Мустая Карима провели экскурсию в аэропорту «Уфа»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

К юбилею Мустая Карима международный аэропорт «Уфа», отныне носящий имя башкирского поэта и писателя, организовал творческий конкурс. Участвовать в нем мог любой желающий. Для этого надо было сочинить стихотворение, в котором, по условиям конкурса, обязательно было упоминание имени Мустая Карима и аэропорта «Уфа».

Всего в творческом конкурсе приняли участие около 30 человек. Все они получили памятные подарки и приглашение на экскурсию в аэропорт «Уфа» вместе с детьми или родителями.

Гости аэропорта прошлись по территории воздушной гавани, недоступной обычным посетителям аэропорта, посмотрели, как садятся самолеты, застали моменты технического обслуживания воздушных судов. Особый интерес вызвал самолет Douglas DC-3, который в эти дни находится в уфимском аэропорту и скоро продолжит свой путь из Швеции в Китай. Это раритетный самолет 1944 года изготовления, который долгие годы работал в Африке и получил имя «Королева Конго». В Китае он будет использоваться в качестве «летающего» музея. Также экскурсанты побывали в ангаре «ТС Техник», где производится ремонт и обслуживание самолетов Boeing.

«Романтика полетов вдохновляет на творчество, — отмечает руководитель пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван. — Очень приятно, что конкурс стихов привлек внимание и получил благодарный отклик среди пользователей наших соцсетей. Мы всегда рады поддержать творческих людей, предоставить им возможность для самореализации.

Теги: Мустай Карим
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