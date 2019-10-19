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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии провел рабочую встречу с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы Башкортостана

Глава Башкирии провел рабочую встречу с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым Фото: пресс-служба главы Башкортостана

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с заместителем председателя Совета Федерации, членом комитета по науке, образованию и культуре Ильясом Умахановым.

На встрече обсуждались вопросы межнациональных отношений, направления сотрудничества в рамках празднования юбилея республики, а также совместная подготовка к предстоящим крупным событиям, которые пройдут в Башкортостане в ближайшие годы. Ильяс Умаханов от имени председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко поздравил руководство региона, всех жителей Башкортостана со 100-летием со дня рождения великого поэта и писателя Мустая Карима и вековым юбилеем образования республики.

«Для меня большая честь находиться здесь. Безусловно, тем, как сегодня развивается регион, можно по праву гордиться, — отметил зампред Совета Федерации. — Башкортостан является инициатором многих важных начинаний и хорошим примером для всей страны».
По словам главы Башкортостана, сегодня вопросы сферы образования, сохранения культурных ценностей занимают одно из важнейших мест в развитии республики. И взаимодействие с членами Совета Федерации способствует их решению.
«Нас с Вами связывает многолетняя дружба и большой опыт совместной работы. В моём понимании, Вы — один из самых мудрых политиков, курирующий межнациональное и межконфессиональное сотрудничество, и часто принимаете непростые, но эффективные решения. Спасибо Вам огромное за это. В следующем году Башкортостан примет ряд масштабных мероприятий, в числе которых Всемирная Фольклориада и Евразиада. Приглашаем Вас и Ваших коллег принять в них участие», — отметил Радий Хабиров.
Ильяс Умаханов рассказал журналистам, что разговор с Радием Хабировым был сегодня не только деловым и конструктивным, но и носил дружеский характер, поскольку его с ним связывает не один год дружбы и взаимоуважения.
«Есть глубокая символика в том, что 100-летний юбилей великого Мустая Карима совпал с вековым юбилеем Башкортостана. Мы обсуждали ряд совместных проектов, в том числе и предстоящую Всемирную Фольклориаду, в которой планируется участие 150 стран мира, это глобальное мероприятие, содействие которому окажет и Совет Федерации и в целом российский парламент. Мы также обсуждали тему паломничества мусульман России, в том числе и Башкирии. Запланировали проведение в Уфе конференции, посвященной этой тематике», — сказал Ильяс Умаханов.

Теги: Радий Хабиров, рабочая встреча
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